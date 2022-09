Il duro sfogo di Emma Marrone dopo la morte del papà Rosario

Non c’è pace per Emma Marrone e la sua famiglia. A poche ore dal funerale del papà, la cantante salentina ha pubblicato una storia su Ig per smentire le illazioni e le falsità circolate sui social. Sul banco degli imputati non ci sono solo coloro che hanno affermato che "è stata colpa del vaccino" ma anche chi ha fotografato di nascosto la famiglia Marrone in questi giorni di dolore.