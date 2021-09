Tutto pronto per gli Emmy Awards 2021. La 73esima edizione del prestigioso riconoscimento che celebra l’eccellenza della tv – premiando i programmi, gli interpreti, i registi, gli sceneggiatori che si sono distinti per creatività e talento – si tiene a Los Angeles il 19 settembre, all’Event Deck di L.A. Live e in onda sulla rete statunitense CBS. In Italia, la premiazione viene trasmessa su Sky. Alla conduzione dell’edizione 2021 l’attore comico Cedric The Entertainer.

Ad annunciare le candidature – sia delle serie tv che degli attori protagonisti -, Ron Cephas Jones e Jasmine Cephas Jones, padre e figlia, entrambi premiati con l’Emmy lo scorso anno per i loro ruoli in This Is Us e #FreeRayshawn. A fare incetta di nomination sono stati The Crown, dramma storico targato Netflix e The Mandalorian, con ventiquattro candidature a testa. Ventitré nomination sono andate a WandaVision della Marvel e venti a Ted Lasso, la serie comedy a tema calcistico firmata Apple Tv+. Anche The Handmaid’s Tale e Pose si sono imposte, accaparrandosi non poche candidature.

Gli Emmy hanno aperto le braccia anche a concorrenti meno scontati, come The Boys di Prime Video e Bridgerton, Cobra Kai ed Emily in Paris di Netflix. Hugh Grant e Kate Winslet sono invece in gara come Miglior attore e attrice in una miniserie, rispettivamente per The Undoing e Omicidio a Easttown.

Nel frattempo, si sono tenuti l’11 e il 12 settembre i Creative Arts Emmys, i cosiddetti “premi tecnici” che anticipano la serata del 19. Protagonista assoluta dell’evento è stata La Regina degli Scacchi, che ha portato a casa ben sette premi. Anche due prodotti di Disney+ si sono contraddistinti per la mole di premi ricevuti, WandaVisione The Mandalorian. Netflix ha dominato la serata con dodici premi, mentre Disney+ ha ricevuto sei statuette, Apple TV+ e HBO sono arrivate a quota quattro.