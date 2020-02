Enrique Iglesias e Anna Kournikova: le prime foto della terza figlia

Fiocco rosa a casa di Enrique Iglesias e Anna Kournikova! Il cantante e l’ex tennista sono diventati genitori del loro terzo figlio già da qualche giorno, ma solo adesso hanno condiviso su Instagram le prime foto del lieto evento.

In verità il primo a dare la notizia era stato Julio Iglesias Jr, fratello di Enrique, durante un’intervista con l’emittente radiofonica cilena ADN: “Sono già diventato zio. Mio fratello è padre di tre figli ed è molto felice“. Oggi è arrivata la conferma con tre foto tenerissime scattate in sala parto in cui i neo-genitori stringono la nuova arrivata adornata solo da un grosso fiocco rosa sulla testa.

Il commento agli scatti è altrettanto dolce: “My Sunshine” ovvero “Il mio raggio di sole” con la data di nascita ovvero 30 Gennaio 2020. Non c’è, invece, nessun dettaglio sul nome che è rimasto top secret. Ovviamente i fan della coppia sono entusiasti del nuovo arrivo e si sono scatenati tra like e messaggi di congratulazioni per la piccolina.

Ora non resta che aspettare qualche dettaglio in più anche se Enrique e Anna sono sempre stati molto attenti alla loro privacy. Basti pensare che non vengono fotografati insieme ad un evento pubblico dal 2012 e, soprattutto dopo la nascita dei gemelli Lucy e Nicholas, sono spariti dai riflettori. Solo sui social appaiono di tanto in tanto foto in cui si mostrano sorridenti ed uniti in momenti di vita quotidiana.