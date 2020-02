Enrique Iglesias è padre per la terza volta: la conferma arriva dal fratello

Finalmente anche Anna Kournikova ed Enrique Iglesias hanno dovuto capitolare, per quanto non di propria spontanea volontà. Era infatti noto che i due erano in attesa del terzo figlio, ma oltre a ciò pochi dettagli sono emersi della gravidanza, il cui esito positivo è stato annunciato dal fratello del cantante, che ha confermato la nascita del bambino.

La coppia infatti è nota per la propria maniacale attenzione alla privacy, che si è riflessa non solo sul nuovo arrivato ma anche sui due bambini, i due gemelli di due anni Nicholas e Lucy.

Il parto dell’ex tennista russa, oggi 38enne, è stato però confermato qualche giorno fa dal fratello di Enrique, Julio Iglesias Jr., il quale è stato intervistato dalla stazione radio cilena, facendosi sfuggire un’informazioni importantissima. All’intervistatore ha infatti confessato che “sono già diventato zio, ancora una volta“.

A domanda esplicita il parente, che a questo punto sarà stato sgridato dai due neo-genitori, ha confermato la nascita del bambino ma non ha voluto o forse potuto rivelare il sesso del neonato, in quanto segreto da custodire gelosamente. L’uomo ha solo detto, poco sorprendentemente, che il musicista è molto felice dell’avvenimento.

Kournikova e Iglesias, oggi 44enne, sono una coppia molto riservata: si pensi, per fare un esempio molto calzante, che i due riuscirono a tenere segreta la prima gravidanza anche dopo la nascita dei gemelli, avvenuta a dicembre 2017. I due si sono conosciuti nel 2001 sul set del videoclip della canzone Escape, nel quale compariva proprio la giovanissima russa che due anni dopo avrebbe lasciato lo sport che l’aveva resa celebre.

La strenua difesa della privacy ha portato alla nascita di voci e illazioni, non si sa quanto infondate perché mai smentite o confermate, di una veloce separazione nel 2007 e di un matrimonio nello stesso anno. Ufficialmente infatti i due non risultano essere sposati, ma anche questo potrebbe essere un segreto ben custodito.