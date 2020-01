Enrique Iglesias aspetta il terzo figlio da Anna Kournikova

Sono tra le coppie più riservate dello showbusiness, ma a quanto pare, grazie a un magazine spagnolo, il loro – lieto e dolce – segreto è stato svelato: Enrique Iglesias e la compagna Anna Kournikova sarebbero in attesa del terzo figlio.

Nell’arco di circa 20 anni di relazione Enrique e Anna hanno infatti già avuto i due gemellini Lucy e Nicholas, nati alla fine del 2017. Ora, stando ad alcune foto ottenute dai paparazzi di Hola!, ci sarebbero le prove del pancione esibito dalla ex tennista russa. Il nuovo arrivato potrebbe venire alla luce entro la prossima primavera, ipotizzano i giornalisti.

I due sono da sempre ossessionati dalla privacy, tanto che sui loro profili social difficilmente compaiono foto della coppia, per quanto facciano vistose eccezioni per i loro bambini, di cui sono evidentemente molto orgogliosi. Anche la nascita dei due gemelli venne tenuta nascosta alla stampa, per poi essere rivelata solo dopo il lieto evento.

Addirittura non è ancora chiaro lo status coniugale dei due: Enrique ha sempre affermato di essere contrario al matrimonio, ma aveva allentato le difese qualche anno fa, almeno stando ad alcune dichiarazioni; secondo un’intervista successivamente smentita, il cantante avrebbe sposato la Kournikova nel 2007, per poi separarsi da lei e ritornare insieme.

Le circostanze del loro incontro sono invece note a tutti, in quanto Anna ha conosciuto Enrique sul set del videoclip Escape, nel quale interpretava proprio l’oggetto del desiderio dell’artista, universalmente riconosciuto come il re del pop latino. I due sembrano non essere affatto interessati alla vita mondana, tanto da aver investito 20 milioni di dollari per costruire una residenza isolata e appartata su un’isola privata al largo di Miami.