Il duca del rap italiano Ernia è ospite nella quarta puntata di Battiti Live, la rassegna musicale estiva di Italia 1 in onda il 3 agosto 2021. Il rapper è impegnato in una serie di date di un tour che lo sta portando a girare l’Italia per promuovere la riedizione del suo album Gemelli Ascendente Milano.

Ernia è il nome d’arte di Matteo Professione, nato il 29 novembre 1993 a Milano, sotto il segno del Sagittario. Il cantante è cresciuto nel quartiere QT8 di Milano e ha un bisnonno originario del Montenegro e un nonno svizzero-tedesco, una curiosità questa che racconta spesso essendo appassionato di genealogia. Matteo ha frequentato la facoltà di Lettere moderne, poi è passato a Lingue e letterature straniere: i suoi studi hanno influenzato indubbiamente i testi delle sue canzoni, in cui si ritrovano riferimenti a poesie di autori come Baudelaire o alla tradizione del canzone d’autore italiana.

Dopo aver abbandonato l’Università si è trasferito a Londra dove ha vissuto per cinque mesi. Terminata l’esperienza musicale con i Troupe D’Elite, la sua carriera da rapper solista decolla ufficialmente nel 2016 pubblicando vari singoli sotto l’etichetta Thaurus, tra cui Fenomeno e l’EP No Hooks. Il 19 giugno 2020 viene pubblicato il terzo album in studio dal titolo Gemelli, che viene accompagnato dal brano Superclassico. Il disco ha raggiunto la vetta della Classifica Fimi ed è stato certificato disco di platino.

Dopo i successi delle prime tre puntate, Battiti Live, torna sul palco del Castello Aragonese di Otranto con numerosi ospiti: Alice Merton, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Icon 808, Didi e Nicola Siciliano, Topic, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna.

La rassegna condotta da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio mantiene anche la sua identità itinerante con delle esibizioni on the road da diverse località pugliesi che ospiteranno la musica di Annalisa, da Grottaglie, La Rappresentante di Lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.