Il Tre, chi è il rapper di Te lo Prometto ospite a Battiti Live 2021

Battiti Live, la kermesse musicale di RadioNorba, andrà in onda giovedì 29 luglio 2021 anziché di martedì, sempre su Italia 1 e sempre alle 21.20. Il palinsesto Mediaset posticipa lo show di due giorni per lasciare spazio alla finale di Temptation Island, ma dal 3 agosto tutto tornerà regolare. Sul palco allestito nel Castello Aragonese di Otranto la diciannovesima edizione del programma sarà condotta come sempre dal trio collaudato formato da Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio.

I cantanti previsti in scaletta in questa terza puntata sono tanti: Purple Disco Machine, Emma Marrone, Ariete, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Mr. Rain, Lil Jolie, i Sottotono, Fred De Palma, Ermal Meta, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri e Gaia. Tra gli ospiti che si esibiranno c’è anche il rapper Il Tre.

Pseudonimo di Guido Senia, Il Tre è un rapper italiano di Roma nato nel 1997 e conosciuto soprattutto per il suo album Ali – per chi non ha un posto in questo mondo, che al suo debutto è schizzato ai vertici della classifica FIMI, tra i più venduti nel primo trimestre 2021. I suoi ultimi brani hanno riscosso un notevole successo e sono arrivati anche su TikTok, dove vengono utilizzati nei video da migliaia di utenti. La sua carriera è decollata nel 2016 con la vittoria di One Shot Game, uno dei contest nazionali più importanti con oltre 400 partecipanti da tutta Italia.

Nel 2018 come artista indipendente ha rilasciato il mixtape Cracovia Vol.2 registrando il sold out di copie in una sola settimana. A giugno 2018 ha pubblicato il singolo Bella Guido, e a novembre è stato il protagonista del format Youtube Real Talk. Dopo aver affrontato un dj set tour nei club italiani, l’artista ha firmato per Atlantic Records/Warner Music con cui ha pubblicato L’importante, la hit Cracovia Pt. 3 certificata Oro, Le vostre madri, Fight ft Nayt e Te lo prometto certificato Platino.