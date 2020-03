Eros Ramazzotti: gli auguri social per il figlio Gabrio Tullio

Eros Ramazzotti fa gli auguri a suo figlio Gabrio Tullio tramite un post su Instagram. A causa del Coronavirus il cantante non può vedere suo figlio nel giorno del suo quinto compleanno. Per accorciare le distanze Eros ha pensato di dedicargli un post sul suo profilo Instragram. Attualmente il piccolo Gabrio Tullio sta con la mamma Marica Pellegrini, madre anche della piccola Raffaella Maria.

Ramazzotti ha postato una foto del piccolo Gabrio Tullio sul social network disegnando un cuore accanto a suo figlio. In questo momento così difficile, e in un giorno così speciale l’attore si trova lontano da suo figlio. Grazie ai social ha accorciato le distanze, almeno in maniera virtuale. Nel post Eros ha scritto: “Auguri al mio piccolo ometto, che il futuro sia lucente e meraviglioso per te e per tutta l’umanità”. La foto è stata scattata scattata probabilmente durante la vacanza alle Maldive che l’artista ha fatto con i figli minori e Aurora Ramazzotti lo scorso Natale. Il messaggio del cantante è un augurio per il suo piccolo, ma anche un augurio per tutti.

Visualizza questo post su Instagram Auguri al mio piccolo ometto, che il futuro sia lucente e meraviglioso per te e per tutta l’umanità ❤️ 5 🎂 Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 13 Mar 2020 alle ore 5:22 PDT

Gabrio Tullio è il secondo genito della coppia Ramazzotti Pellegrini. I due hanno una figlia più grande Raffaella Maria, nata nel 2011, mentre il piccolo Gabrio Tullio è nato nel 2015. Eros è anche il padre di Aurora Sophie Ramazzotti nata dal precedente matrimonio con la conduttrice Michelle Hunziker. Per Eros questo momento non è molto facile data la lontananza e il divorzio burrascoso con Marica Pellegrini.