Eros Ramazzotti cancella il live a Los Angeles per tornare a casa

Anche Eros Ramazzotti ha dovuto capitolare di fronte alla grande epidemia di Coronavirus, che d’altro canto ha già mietuto “vittime” nel mondo dello spettacolo come Madonna, Miley Cyrus e addirittura il festival Coachella. Il cantante italiano noto in tutto il mondo ha infatti deciso di annullare l’ultima tappa del suo Vita Ce N’è World Tour, fissata a Los Angeles per il 13 marzo.

Iniziata il 14 febbraio dell’anno scorso, la tournée mondiale è durata 14 mesi e ha portato l’artista e tutta la sua crew in giro per tutto il globo. Ma proprio pensando ai suoi cari, e a quelli di coloro che lavorano con lui e per lui, Ramazzotti ha preso una decisione sicuramente molto sofferta.

Lo ha confermato lo stesso cantante su Instagram, dove ha pubblicato un post esplicativo: “Per questo ultimo leg in Nord e Sud America, siamo fuori da gennaio. Sono settimane che qui oltre oceano si rincorrono le voci di quanto sta accadendo in Italia. Adesso che con il nuovo decreto le misure di contenimento si sono ulteriormente inasprite, non ce la siamo sentiti di chiedere a tutti i nostri di restare ancora fuori. È un sacrificio troppo grande stare a migliaia di chilometri dai nostri cari.”

Non poteva però mancar al pubblico americano, deluso dall’impossibilità di assistere al tanto atteso concerto del beniamino italiano: “Purtroppo il nostro Vita Ce N’è World Tour non farà tappa a Los Angeles il prossimo venerdì . Tutti desideriamo tornare a casa per stare insieme alle nostre famiglie, ai nostri concittadini per lottare contro questa situazione allucinante. Ci dispiace tanto ma torneremo presto e grazie per la vostra comprensione“.

La chiusura del tour è quindi da considerarsi quella del concerto di Montreal, presso il Place Belle, che aveva seguito il grande successo ottenuto a Toronto, dove erano presenti ben 13mila persone ad applaudire il cantante.