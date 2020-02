Eros Ramazzotti: videomessaggio affettuoso da New York per la figlia Aurora

Eros Ramazzotti ha mandato un videomessaggio affettuoso da New York per la figlia Aurora. La ragazza era ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e ha ricevuto questo regalo inaspettato da suo padre. Il cantante romano è impegnato negli Stati Uniti per lavoro, ma promette alla figlia che tornerà presto in Italia. Pare che Eros Ramazzotti abbia un nuovo amore a Miami, la pittrice e modella Valentina Bilbao, ma lui smentisce, dichiarando che si tratta solo di un’amica.

Infatti il gossip delle ultimissime ore vorrebbe il cantante e l’ex moglie Marica Pellegrinelli di nuovo vicini, proprio grazie a Aurora Ramazzotti. La giovanissima presentatrice, figlia anche di Michelle Hunziker, ha parlato dei suoi genitori senza però fare accenni al gossip.

“Auri, un bacio da New York! Fai la brava eh! Parla bene, salutami tutti e arriverò presto! Ciao!” dice papà Eros Ramazzotti nel video messaggio, apparendo più felice del solito. Merito del nuovo presunto amore negli States o della pace fatta con la ex moglie?

Durante la puntata di Che Tempo Che Fa è proprio Marica Pellegrinelli a riaccendere il gossip. Infatti la modella ha postato nelle stories di Instagram il gatto di Aurora che guarda in tv la sua padroncina, storia poi ripostata dalla Ramazzotti.

Sembra quindi pace fatta tra la figlia e l’ex moglie di Eros. Dopo un’iniziale presa di posizione di Aurora contro i media a favore della Pellegrinelli, pare che i loro rapporti si fossero molto raffreddati.

Ora che però Marica è di nuovo single, dopo la storia con Charley Vezza, sembra tornato il sereno in famiglia. Aurora, come si domandano i rotocalchi di gossip oggi, ha fatto da cupido tra Eros Ramazzotti e la sua ex moglie? Forse sì, e potremmo rivedere la coppia, che ha due bambini, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, di nuovo insieme.