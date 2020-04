Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme grazie a Aurora

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero tornati insieme, grazie all’aiuto di Aurora, la figlia del cantante e di Michelle Hunziker. La coppia si era lasciata nel 2019, ma era rimasta molto unita per il bene dei figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Sia Eros che Aurora Ramazzotti avevano ribadito sui social e nelle interviste il loro forte legame con la modella. Proprio poche settimane fa Marica aveva riacceso il gossip, con una foto insieme al gatto della ragazza a casa sua, nell’insolita veste di cat sitter.

Così oggi le voci, sempre più ufficiali, parlano di un ritorno di fiamma tra Eros e Marica, grazie ad Aurora. La bomba è stata lanciata dal settimanale Novella 2000. Dopo la breve storia con Charley Vezza, la Pellegrinelli era rimasta single, e pareva non interessata a nuovi amori, concentrandosi sui figli. Eros invece è sempre stato al centro del gossip in questi mesi, con presunti flirt tutti smentiti dall’artista.

Da Miss Italia 2019 Carolina Stramare alla conduttrice Rai Roberta Morise. Eros proprio pochi giorni fa era tornato sui social per scagliarsi contro questi pettegolezzi. Forse proprio perché era già tornato con Marica Pellegrinelli.

Il loro cupido sembra essere stata Aurora Ramazzotti, legatissima all’ex compagna del padre. La coppia, insieme dal 2009 e sposatasi nel 2014, sembra non avesse ancora chiesto il divorzio. Ora potrebbero fare un passo indietro anche sulla separazione. Come sempre Eros non tarderà a confermare o smentire la notizia. Intanto Aurora, con mamma Michelle Hunziker, continua a divertire i suoi followers tra gag, canzoni e momenti di ilarità familiare.