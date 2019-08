Dopo settimane di gossip, Marica Pellegrinelli è stata paparazzata mentre baciava Charley Vezza, il suo nuovo compagno, dopo la separazione da Eros Ramazzotti.

La modella non aveva confermato o smentito alcuna voce, e molti pensavano persino che ci fosse un riavvicinamento con il cantante. Ma in questi giorni Marica è stata fotografata in vacanza con Charley, e i loro baci appassionati lasciano pochi dubbi.

Hanno la stessa età, 31 anni. Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sembrano essere la nuova coppia del gossip italiano. Lui è un rampollo della Milano bene, figlio dell’imprenditrice Sandra Vezza, e a capo di uno dei marchi storici del design industriale, la Gufram. Da qualche settimana i rotocalchi parlavano di questa relazione, data per certa da amici di Charley, ma mai confermata da Marica.

Persino l’attore Massimo Boldi, amico della famiglia Vezza, aveva raccontato di questa storia d’amore: “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un profilo basso perché Marica è fresca di separazione” ha dichiarato a DiPiù.

Le nuove foto, che usciranno sul settimanale Chi, confermano questa love story. Solo pochi giorni prima Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano trascorso dei giorni insieme al mare a Taormina, con i figli Raffaela Maria, della quale era il compleanno, e Gabrio Tullio. In molti avevano parlato di riavvicinamento, ma non è stato così.

La modella e l’imprenditore hanno deciso di uscire allo scoperto a Ibiza, durante la loro prima vacanza insieme. Un gesto importante per Marica, che aveva sempre cercato massima discrezione. La modella era stata attaccata molto duramente sui social dopo la separazione dal marito. Lo stesso Eros Ramazzotti era dovuto intervenire per difendere la ex, definendola un’ottima madre e una splendida persona. Lo stesso aveva fatto Aurora Ramazzotti, raccontando il suo stretto rapporto con la Pellegrinelli durante una intervista.