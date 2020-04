Eros Ramazzotti smentisce i gossip su Roberta Morise

Eros Ramazzotti smentisce i gossip secondo le quali la sua nuova fiamma sarebbe la conduttrice Rai Roberta Morise. Da qualche settimana è aperta la caccia al nome per il nuovo interesse amoroso del cantante di Adesso Tu. Dopo la fine della sua relazione con Marica Pellegrinelli il gossip intorno al cantante si è moltiplicato. Negli ultimi mesi si sono fatte diverse ipotesi tra cui Bianca Guaccero, Elisa Isoardi. Nelle ultime settimane Dagospia aveva ipotizzato invece il nome della Morise.

Per mettere fine ai gossip Eros Ramazzotti ha pubblicato un post su Instagram in cui smentisce la relazione con Roberta Morise. “Mi ritrovo ancora a smentire la presunta storia d’amore con l’ennesima pseudo fidanzata (Roberta Morise ) con la quale c’è solo una sana amicizia e rispetto artistico.” Il post mette in chiaro che tra i due c’è solo una sana amicizia, nulla di più. Il silenzio inziiale del cantante su questa vicenda sembrava invece essere una conferma della loro relazione. “E poi, il contrasto becero di notizie false che anche i miei figli leggeranno e delle quali vorranno delle risposte. Ecco, questo io lo trovo veramente schifoso e disumano.” L’artista ancora una volta si schiera contro il gossip e l’assoluta mancanza di autenticità in tante news che lo riguardano. Già in passato si era trovato a dover smentire gossip e accuse, come quelle contro l’ex Marica Pellegrinelli.

Il post di Eros Ramazzotti continua con un invito a riflettere su questo momento storico che stiamo affrontando. Un appello, forse, anche per i giornali che in questo momento dovrebbero pensare più alla cronaca e all’emergenza, che al gossip e alla vita personale di un cantante. Lo sfogo di Eros ha messo a tacere tutte le indiscrezioni e i gossip che circolavano in questi mesi su Roberta Morise.