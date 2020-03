Michelle Hunziker trascorre la quarantena in casa cantando con la figlia Aurora

Michelle Hunziker sta trascorrendo la quarantena in casa e per passare il tempo si dedica anche al karaoke insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti. Sin da subito la conduttrice ha scelto l’auto isolamento per se stessa e per i suoi figli. Assieme a lei ci sono anche Goffredo e Sara Daniele, fidanzato e migliore amica di Aurora. La famiglia super allargata trascorre le giornate insieme e per passare il tempo si dilettano a cantare.

Aurora, figlia di Michelle e Eros Ramazzotti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di storie in cui canta insieme alla sua amica Sara, figlia del cantante Pino Daniele. Le due hanno dimostrato di avere il canto nel sangue, come i loro papà. Subito dopo sono state raggiunte da Michelle. La conduttrice svizzera in comodi abiti casalinghi si è unita alle ragazze e ha cantato Shallow di Lady Gaga.

La quarantena a casa Hunziker sembra essere veramente piacevole. Tra un pranzo salutare, e una performance musicale la super famiglia trascorre così le giornate. Michelle si dedica alle sue figlie piccole e anche a Aurora e cerca di allietare la quarantena attraverso questi momenti. La conduttrice ha dimostrato anche di saper cantare abbastanza bene. Chissà se dopo il successo di MICHKERE, passata l’emergenza Coronavirus, non scelga di tentare anche questa strada.

Grazie ai social la distanza fisica viene colmata e sicuramente papà Eros avrà visto la storia di Aurora e Michelle Hunziker che cantano insieme in quarantena. Proprio pochi giorni fa, Aurora aveva postato una foto da piccola insieme a Eros per fargli gli auguri per la Festa del Papa.