Eros Ramazzotti, in tour c'è anche Dalila Gelsomino. La dedica social: "Amatevi"

L’estate è spesso la stagione da dedicare al riposo e agli affetti più cari, ma questo non si può certamente dire dei cantanti, che possono organizzare del periodo più caldo dell’anno per organizzare una serie di concerti all’aperto. È il caso di Eros Ramazzotti, impegnato già da diverse settimane in un tour mondiale, che prevede anche alcune tappe in Italia, come quella fatta recentemente a Taormina, a cui ha assistito anche la sua primogenita Aurora, che si trovava in Sicilia in vacanza. Anzi, i due si sono lasciati andare a un duetto che ha commosso tutti i presenti.

Il cantante ora si trova a Pula, in Croazia, dove si è esibito nell’arena della città, un anfiteatro romano davvero suggestivo.

All’evento era presente anche Dalila Gelsomino, la sua fidanzata, uscita allo scoperto ormai da qualche tempo, a conferma di come entrambi ritengano il rapporto importante.

Una volta concluso il concerto, Eros Ramazzotti ha voluto augurare ai suoi follower gli auguri di Buon Ferragosto (era ormai passata la mezzanotte) e lo ha fatto in un modo davvero particolare: ha pubblicato uno scatto di lui e della compagna in cui si scambiano un bacio appassionato, accompagnato dalla scritta “Buon Ferragosto, amatevi”,

I più attenti ricorderanno certamente una vecchia dichiarazione dell’interprete di Più bella cosa, che aveva definito il Messico come uno dei suoi Paesi preferiti, al punto tale da sbilanciarsi e sottolineare di ritenerlo una zona in cui avrebbe voluto vivere. Il destino successivamente ha messo sulla sua strada Gelsomino, che dal 2016 vive lì in veste nel settore immobiliare. Ora potrebbe avere la possibilità di trascorrere più tempo in uno dei suoi luoghi del cuore.