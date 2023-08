Aurora Ramazzotti con il padre Eros sul palco di Taormina, il pubblico si commuove

“Sarà, sarà, l’aurora, per me sarà così, come uscire fuori, come respirare un’aria nuova…” così cantava Eros Ramazzotti nel 1996, anno della nascita della sua prima figlia, a cui aveva dedicato quello che sarebbe diventato uno dei suoi più grandi successi. Ieri 3 agosto, durante la prima data siciliana del suo tour estivo, il cantante ha deciso di fare un regalo ai suoi fan con un’ospite a sorpresa: sul palco di Taormina, durante il suo concerto, è salita proprio Aurora Ramazzotti.

Padre e figlia si sono esibiti insieme, cantando la canzone L’Aurora mentre si stringevano in un tenero abbraccio. A filmarli, tra il pubblico, anche Goffredo Cerza, compagno dell’influencer, che ha postato il video nelle sue storie Instagram. Il filmato ha fatto poi il giro dei social, riscuotendo tantissimo successo tra gli utenti del web e diventando in poco tempo virale.

Aurora Ramazzotti è arrivata a Taormina direttamente dalla Sardegna, dove si trovava in vacanza, appositamente per assistere al concerto del papà. L’influencer ha assistito all’esibizione dalle prime file cantando tutte le canzoni, come testimoniato dalle storie Instagram postate in seguito. Alle cinque del mattino poi Ramazzotti ha pubblicato un’altra foto in cui si trovava di nuovo in aeroporto, ma senza specificare la destinazione.

Il concerto di Taormina è una delle ultime date del Battito Infinito World Tour di Eros Ramazzotti, che lo tiene impegnato da febbraio e che lo ha visto salire sui palchi di tutto il mondo. Il suo ultimo album, Battito Infinito, è uscito a settembre dello scorso anno.