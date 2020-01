Eros Ramazzotti parla della rottura con Marica Pellegrinelli: la reazione di lei

Eros Ramazzotti parla sulla rivista Chi della rottura con Marica Pellegrinelli, e non manca la reazione social di lei. La ex coppia, insieme per dieci anni, ha sempre ribadito la tranquillità del loro rapporto, tanto da continuare a portare i figli insieme a scuola e al mare.

“Non sono depresso. Sono felice, è un momento di ripartenze” racconta Eros nella nuova intervista. “Ripartire per me significa abbracciare i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso“.

Così il cantante, che si definisce single al momento, racconta la sua vita dopo la separazione, avvenuta la scorsa estate. Marica Pellegrinelli ha deciso da poco di non nascondere più la sua relazione con il giovane imprenditore Charley Vezza. A lungo i rotocalchi di gossip avevano parlato di questo rapporto.

Eros Ramazzotti ora dedica molto tempo ai suoi tre figli, Aurora, avuta dal matrimonio con Michelle Hunziker, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, con la Pellegrinelli.

Il cantante romano sottolinea come non ci sia nessun contrasto con la ex: “Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il nostro rapporto è basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli. Non verrà mai intaccato.” Dopo la rottura Eros e sua figlia Aurora erano intervenuti sui social per difendere Marica Pellegrinelli dagli haters, dopo la rottura con Ramazzotti.

“Potrei dire ‘Sono cose della vita’… bella canzone. Sapete per caso di chi è?” conclude l’intervista ironizzando su un suo brano celebre. La reazione della modella non si è fatta attendere. Il giorno seguente Marica ha condiviso nelle storie di Instagram un video nel quale ascolta il brano La famiglia, di Giorgio Gaber.

“La definizione d’amore in una canzone” ha scritto la Pellegrinelli, omaggiando le splendide parole di Ramazzotti nell’intervista. Intanto per lei si parla di convivenza con Charley Vezza, e di un bambino tra i loro piani futuri.

Eros ha trascorso le feste di Natale alle Maldive con Raffaella Maria, Gabrio Tullio e Aurora Ramazzotti

con il fidanzato Goffredo Cerza. “Abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini. Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima“.