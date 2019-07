Perché Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati?

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli pare si siano lasciati e sul web si scatenano le teorie sul perché una delle coppie più innamorate del panorama italiano si sia detta addio. Pare che troppi impegni lavorativi li tenessero spesso lontani.

Sono giorni che queste voci si rincorrono ma i due non hanno confermato né tanto meno smentito la notizia. La coppia, insieme dal 2009 e convolata a nozze nel 2014, ha due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio.

Le voci della separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno destato molta curiosità. La coppia è sempre stata molto affiatata, e non ha mai nascosto il proprio amore in pubblico e sui social. E proprio online sono partite le teorie, ormai sempre più certezze, sull’accaduto.

Nei mesi scorsi Eros Ramazzotti, nel pieno del suo tour, è ricorso ad un intervento alle corde vocali in Germania. In tanti avevano notato l’assenza della modella, che non aveva scritto nulla a riguardo, né era stata citata dal marito. Riservatezza? Potrebbe essere, ma a questo si aggiunge che la coppia non posta una foto insieme da dicembre 2018.

Un primo campanello d’allarme, unito alla loro partecipazione molto fredda e distante nelle scorse settimane al concerto di Vasco Rossi. Non vi basta? Ecco che Eros va al concerto di Ed Sheeran con la figlia Aurora e l’ex moglie, Michelle Hunziker. Insomma di Marica, sempre più assente, si perde ogni traccia. Qualcuno dice che sia stata impegnatissima nel lavoro, anche durante la convalescenza di Eros in Germania, e questo li avrebbe allontanati.

Tutto ciò al momento non trova fondamento alcuno, perché il cantante e la modella non rilasciano dichiarazioni a riguardo. Non ci resta che aspettare conferme o smentite dai due, calati in un improvviso silenzio, forse dovuto al desiderio di tutelare i due figli, ancora minorenni, il più possibile.