Eros Ramazzotti ritrova l’amore dopo Marica Pellegrinelli

Dopo la fine del matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli, pare che Eros Ramazzotti abbia ritrovato l’amore con Valentina Bilbao.

La Pellegrinelli già tempo ha voltato pagina con il noto imprenditore Charley Vezza, mentre il cantante dopo la separazione si è dedicato esclusivamente ai figli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. La nuova coppia è stata paparazzata dal settimanale di gossip Chi sulla spiaggia di Miami. Lei è una pittrice venezuelana molto famosa in Florida tanto che le sue opere sono state esposte anche alla Biennale di Venezia 2017 e presso l’Art Basel di Miami nel 2018.

Pare che il primo passo sia stato fatto da Valentina che ha avvicinato Eros parlandogli di come le sue canzoni sono fonte di ispirazione per le opere di cui si occupa. Nelle foto galeotte i due sono stati immortalati mentre chiacchierano sorridenti in spiaggia e si divertono a giocare in acqua.

Dal canto suo Ramazzotti ha, però, voluto smentire queste indiscrezioni lanciando un furioso post su Instagram: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti“.

Secondo il cantante la Bilbao, quindi, sarebbe solo un’amica e il gossip sulla sua presunta nuova relazione non avrebbe alcun fondamento. Sarà vero?