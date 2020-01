Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: ecco il vero motivo della separazione

A quasi un anno dalla rottura sembra essere stato svelato il vero motivo della separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Ospite del programma tv Rivelo, il paparazzo Alan Fiordelmondo ha raccontato dei retroscena inediti della coppia, apparentemente spesso in lite.

Quello che sembrava l’amore della vita di Eros Ramazzotti si è spezzato circa un anno fa, quando lui e Marica Pellegrinelli hanno deciso consensualmente di separarsi. Il web si era scatenato contro la modella, nonostante gli appelli del cantante e di sua figlia Aurora Ramazzotti di non colpire Marika, donna e madre meravigliosa.

Il gossip però non si era fermato, la Pellegrinelli è stata avvistata poco dopo con l’imprenditore Charley Vezza, suo nuovo compagno, mentre Eros è ancora single. Quindi è stata la donna a lasciarlo perché innamorata di un altro?

Il paparazzo Alan Fiordelmondo non ha dubbi, non è andata così. “Non mi ha stupito che si siano lasciati. Qualche anno fa avevo percepito delle sensazioni. Loro erano in vacanza e lui mi aveva chiesto di non scattare, ma Marica si arrabbiò perché avrebbe avuto piacere a farsi fotografare“.

Il fotografo racconta un litigio al quale avrebbe assistito, simile a molti altri avvenuti nella coppia. “Eros esplose contro di lei, che si mise a piangere e si rituffò in piscina“.

Fiordelmondo fa quindi cenno al pessimo carattere dell’artista.

“Secondo me lui dovrebbe farsi qualche esamino” ha poi aggiunto ai microfoni di Rivelo.

Insomma, si fa il quadro di due caratteri molto diversi e spesso in contrasto, e di una coppia in crisi da molto tempo. Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli hanno due figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria, per i quali stanno mantenendo un rapporto pacifico e affettuoso.

“Voglio passare ai miei figli quei sani valori di rispetto e amore che i miei genitori hanno insegnato a me” ha raccontato il cantante sul settimanale Chi.