Il covid si è abbattuto anche sull’Eurovision Song Contest 2022 e, in particolare, su uno dei cantanti de Il Volo. L’esibizione del trio vocale a Torino, in qualità di ospiti, è stata quindi messa a rischio. Il baritono Gianluca Ginoble infatti è risultato positivo al virus, ma questo non è bastato a fermare la presenza del gruppo al festival. La partecipazione dei ragazzi è quindi attesa per la seconda semifinale, in onda il 12 maggio su Rai 1.

Come comunicato da Claudio Fasulo in una conferenza stampa congiunta RAI ed EBU al Pala Olimpico di Torino, infatti, Il Volo si esibisce comunque, grazie all’aiuto della tecnologia. Sul palco, un’inedita formazione a due voci (dei tenori Piero Barone e Ignazio Boschetto), con quella di Ginoble registrata.

Il cantante abruzzese dovrebbe quindi comparire in video, non potendo presenziare fisicamente sul palco durante l’esibizione. La proiezione delle immagini avverrebbe tramite tecniche di realtà aumentata, alle spalle dei due colleghi.

“You are my everything (Grande Amore)“, il brano con cui si esibisce quindi al Pala Olimpico Il Volo, non è altro che un nuovo arrangiamento di “Grande Amore”, il singolo con cui i ragazzi hanno trionfato a Sanremo 2015. Con cui nello stesso anno si sono aggiudicati il terzo posto all’Eurovision di Vienna. A curare il nuovo arrangiamento della canzone dalle sonorità marcatamente rock (in cui gli archi sono rimpiazzati dalle chitarre elettriche) il maestro Enrico Melozzi. Loro sono stati anche i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen.