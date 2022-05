Al PalaOlimpico di Torino, anche la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 si è chiusa con un successo, e con il look strepitosi di Laura Pausini. Durante la serata di giovedì 12 maggio, altri 17 concorrenti si sono sfidati sul palco della kermesse, e solo 10 di loro hanno passato il turno, volando dritti alla finale di sabato dove ritroveremo anche Mahmood e Blanco.

Tra eliminazioni a sorpresa, come quella di Achille Lauro ed Emma Muscat, e esibizioni travolgenti, una su tutte il duetto tra Mika e Laura Pausini, la regina della serata è indubbiamente la voce di Strani Amori: abbandonato il look total pink firmato da Valentino della prima puntata, questa volta ha illuminato il palco dell’Eurovision con tre abiti da sogno.

Per la seconda semifinale, Laura Pausini si è affidata alle mani di un’altra grande stilista del panorama della moda italiana, Alberta Ferretti: tre look diversi e affascinati curati in ogni dettaglio dallo stylist, Nicolò Cerioni. Per la sua prima apparizione sul palco torinese la cantate ha indossato un abito bustier total red, impreziosito da gioielli di cristalli Swarovki.

Dal rosso intenso, Laura Pausini è passata a un look scintillante bianco argenteo, formato da una sottoveste a sirena, accompagnata da un mantello trasparente ricoperto di paillettes e orlato da frange iridescenti. E infine, la padrona di casa di questa italianissima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022, ha chiusa la sera con un capo dall’eleganza senza tempo, in total black.

Un abito scultura, lungo e fasciante, con maxi ruches sulle spalle e stretto in vita da una preziosa cintura di cristalli. Ogni look è stato accompagnato da acconciature dall’effetto bagnato e il make-up artist si è concentrato su occhi e labbra, puntando su smoky eyes e rossetti rosso acceso.