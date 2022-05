Eva Henger coinvolta in un incidente stradale, gravi le sue condizioni

Eva Henger e suo marito Massimiliano Caroletti sono rimasti coinvolti in un grave incidente d’auto mentre si trovavano in Ungheria, paese d’origine dell’attrice. La coppia pare fosse alla guida nei pressi di Kaposvar e, come riporta l’investigatore Alessandro Rosica sul suo profilo Instagram, nell’impatto frontale sono morti due anziani al volante della loro vettura.

Le condizioni di Henger e Caroletti sono parse subito complicate, tanto da rendere immediato il trasporto in eliambulanza. Entrambi hanno riportato fratture: lei a braccia e gambe, lui allo sterno. “Si trovano in due ospedali diversi a 300 km di distanza l’uno dall’altro, dopo l’incidente Massimiliano è stato portato con l’eliambulanza in un posto, lei in un altro”, rivela a Fanpage.it Paolo Pasquali, direttore artistico dell’agenzia che segue la showgirl.

A guidare l’auto pare fosse Eva Henger, mentre la figlia della coppia, la 13enne Jennifer Caroletti, ha fatto sapere sui social di essere al sicuro. Inizialmente, infatti, si pensava che la giovane fosse sull’auto insieme ai genitori, ma poi con un post Instagram ha comunicato di star bene, aggiungendo di essere infastidita per gli insulti rivolti a sua sorella Mercedesz, in partenza per l’Isola dei Famosi 2022: