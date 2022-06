Sono ormai trascorsi quasi tre mesi dal brutto incidente in Ungheria in cui sono rimasti coinvolti Eva Henger e il marito Massimiliano Caroletti, ma non si può ancora dire che il peggio per lei sia del tutto passato. La showgirl, infatti, ha subito diverse fratture e non riesce ancora a camminare autonomamente, ma deve servirsi della sedia a rotelle.

Dimenticare quanto è accaduto, almeno per ora, per lei è impossibile, anzi continua a esserci un dolore fortissimo per le due persone che hanno perso la vita nell’impatto. “Io ancora piango spesso per tutto quello che è successo – ha detto in un’intervista a Novella 2000 – Mi viene in mente l’incidente, le due persone che non ci sono più. Mi dispiace tantissimo. Quando riuscirà a camminare e uscirò vorrei andare a porgere i fiori per loro e dire due parole”.

Una delle prime cose che l’ex attrice hard vorrà fare non appena starà meglio sarà quindi in un gesto tangibile nei confronti di chi non c’è più: “Non è importante di chi sia stata la colpa. Nessuno è uscito di casa con l’intento di fare del male a qualcuno. La cosa importante è che a questa tragedia abbiamo partecipato in quattro e ora in due non ci sono più”.

Riuscire a riprendersi completamente richiederà comunque un processo ancora lungo, pur essendo consapevole di quanto sia lei sia il compagno siano fortunati a essersi salvati:

“È stato stupendo vedere un miglioramento perché ci sono stati momenti bruttissimi di depressione e momenti di speranza, emozioni che andavano e venivano diverse. Ci sono giorni in cui ho dei dolori allucinanti, molto forti, e altri in cui ne ho molti meno. Per esempio a volte ho tanto dolore all’osso sacro e al bacino”.

Appoggiarsi alla fede permette così a entrambi di farsi forza nei momento più difficili: “Con mio marito ci siamo detti che come riusciremo andremo nuovamente alle Tre Fontane della Madonna. Andremo per ringraziare di essere ancora qui”, ha concluso.