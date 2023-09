Jovanotti e l’incidente in bici, il lento recupero: "Ho una gamba più corta"

Non sono ancora finiti i problemi di salute per Jovanotti, che nel mese di luglio era rimasto coinvolto in un incidente in bici mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo. In seguito alla caduta, il cantante toscano aveva riportato una frattura al femore e una alla clavicola, ed era quindi dovuto rimanere in Repubblica Dominicana per effettuare l’operazione chirurgica necessaria.

Ora, però, è sorto un altro problema: “Adesso ho la gamba più corta di un centimetro, un centimetro e 7”, ha raccontato Jovanotti alla trasmissione Non è un paese per giovani. Riuscendo, come sempre, a sdrammatizzare sulla sua situazione: “Come Pantani, che vinse il Tour de France e il Giro d’Italia nella stessa estate con una gamba più corta di due centimetri perché aveva fatto un incidente”, scherza ai microfoni di Rai Radio 2.

Jovanotti sarà quindi costretto a fermarsi ancora per un po’: nel frattempo, continua a fare ginnastica riabilitativa, non mancando di aggiornare i fan sui suoi progressi, in special modo su TikTok.

“Mi hanno predetto altri 4-5 mesi di stampelle”, dice. “‘I medici dominicani si sono dimenticati di allinearti il femore’, mi ha detto l’ortopedico. Ma non dovrebbe esserci nessuna complicazione, solo un po’ più di tempo”, spiega, senza perdersi d’animo.

Se fosse arrivata una macchina nell’altra corsia mi avrebbe investito. In generale tendo a minimizzare quello che mi succede e leggere l’opportunità che mi viene offerta, in questo caso di cui avrei fatto volentieri a meno, di fermarmi, di stare tranquillo, di fare fisioterapia come un bravo e disciplinato ragazzo.

Viste le condizioni di salute del cantante, è quindi probabile il tour invernale che era intenzionato a intraprendere nel 2024, chiamato appunto PalaJova2024, sarà rimandato. Jovanotti stesso, infatti, aveva smesso di parlare del progetto sui social proprio poco dopo l’incidente.