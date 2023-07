Corsa al pronto soccorso per Salmo, saltano due concerti

Brutto incidente per Salmo, finito in pronto soccorso a Roma dopo essersi tagliato al braccio. Il rapper ha deciso di condividere l’accaduto con i suoi fan su Instagram, mostrando nelle story la fasciatura e le infermiere intente a bendare l’arto sanguinante. Stando al suo racconto, il cantante di Olbia avrebbe urtato una porta in vetro le cui schegge lo avrebbero ferito, costringendolo alla corsa in ospedale.

“Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio. Sono stato molto fortunato” commenta sul social. “Ringrazio i ragazzi del Pronto soccorso di Roma per avermi ricucito”. Poi si rivolge ai fan: “Purtroppo non sarò presente alla doppia data in Sicilia, perdonatemi”.

A causa di questo incidente il rapper sardo si è trovato infatti costretto a cancellare ben due dei concerti del suo tour estivo: il primo al Green Pop Festival di Palermo il 28 luglio, il secondo al Wave Summer Music di Catania il 29 luglio. Niente paura per i biglietti però: le due date sono state velocemente riprogrammate dai manager dell’artista, e saranno recuperate rispettivamente giovedì 31 agosto e sabato 2 settembre.

Il Summer Tour 2023 di Salmo, che dovrebbe riprendere il 16 agosto con la data di Gallipoli, lo terrà impegnato fino a settembre, per un totale di 17 show sui palchi di tutta la penisola. Oltre ai concerti, in agosto lo vedremo esibirsi come dj anche a Corfù (Grecia), Pag (Croazia) e a Malta, mete estive molto popolari fra gli italiani.