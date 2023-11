Jovanotti: "Dovrò operarmi di nuovo, non cammino senza stampelle"

Reduce da un incidente in bicicletta durante la sua vacanza a Santo Domingo, Jovanotti non sembra essersi ancora ripreso completamente. Il cantante, 57 anni, ha infatti di recente comunicato ai follower di non essere ancora in grado di camminare senza stampelle.

“Sono quattro mesi dal botto. Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”, ha esordito su Facebook. Poi, confessa di non sapere quanto gli ci vorrà per rimettersi in sesto completamente: “Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere… Perché ho fatto un gran casino”.

“Va bene. Ci vuole tempo e pazienza ma va bene, va molto bene. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Nel frattempo prendo appunti, scrivo, leggo molto. Sto leggendo un sacco di libri belli, poi faccio la fisioterapia due volte al giorno e poi penso a quando ci rivedremo… Dentro di me c’è in atto la gestazione di qualcosa di importante”, ha detto il cantante, che prima dell’incidente aveva espresso il desiderio di intraprendere un tour indoor nei primi mesi del 2024.

Mi prendo il tempo che ci vuole, perché le cose devono prendere forma e poi quando arriverà il momento le tireremo fuori (…) Io ho la responsabilità dei musicisti e della mia squadra che avevo chiamato per suonare per il 2024, ma che dobbiamo fare? Grazie al cielo sono in gamba e troveranno altro da fare.

“Avevamo prenotato 40 palazzetti. In questi giorni suono seduto come Ben Harper. Ma è un’idea che non mi piace. La musica per me è movimento”, ha detto Jovanotti.

Il cantante era in vacanza con la moglie, Francesca Valian, a Santo Domingo, quando una caduta in bici gli aveva provocato la rottura della costola e del femore. Dopo un’operazione e un periodo di convalescenza in loco, Jovanotti era tornato in Italia, dove sta ora facendo riabilitazione.