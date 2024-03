Gabriel Garko: "Nell'incidente del 2016 ho sentito la morte vicina"

Gabriel Garko si è aperto sull’incidente che lo ha visto coinvolto nel 2016. In un’intervista al Corriere della Sera, l’attore ha ricordato quanto accaduto in quell’anno, quando un’esplosione aveva danneggiato la sua villa di Sanremo.

Tracciando un parallelismo con Marcello De Angelis, il suo personaggio nella serie Se potessi dirti addio con Anna Safroncik, l’attore ha ammesso che ci possa essere qualche nesso tra lui e il personaggio di finzione, “soprattutto il voler ricordare il passato”. “Per farsi del male?”, chiede quindi l’intervistatrice, Emilia Costantini: “Al contrario, per usarlo come bagaglio di esperienza, per non commettere gli stessi errori”, risponde l’attore.

“Quando ci accade qualcosa di sgradevole, in quel momento diciamo: ma che cavolo, doveva capitare proprio a me? Poi ti accorgi che da un fatto negativo può nascerne uno positivo“, ha spiegato l’attore. “Per esempio, quando nel 2016 mi trovai nello scoppio della villa, vicino Sanremo: un incidente che mi ha cambiato la vita, finii sotto le macerie, ho sentito la morte vicina… ma proprio da quell’episodio, da cui sono uscito miracolosamente salvo, ho deciso di godermi la vita, di affrontare le cose in positivo… ho rimesso i cocci a posto”. In quell’occasione, l’attore era rimasto ferito, ricevendo dieci giorni di prognosi, mentre la sua assistente personale non aveva riportato ferito.

Ora però, Gabriel Garko guarda al futuro: al Corriere della Sera, l’attore ha parlato anche dei suoi progetto futuri, tra i quali figura una commedia teatrale. “Luca Ronconi e Franco Zeffirelli sono due Maestri, mi hanno insegnato tanto, anche due grandi urlatori: se c’era qualcosa che non andava, era difficile frenarne l’ira! E voglio tornare in palcoscenico! Ho scritto una commedia, si intitola ‘Naked’, cioè ‘nudo’, spero di portarla in scena a breve”.