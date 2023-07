Brutto incidente per Jovanotti, è in sedia a rotelle: "Appena sarò in grado tornerò in Italia"

“Mi sono rotto la clavicola e il femore in tre punti”, così Jovanotti ha raccontato sui social dell’incidente in bici che l’ha visto coinvolto il 16 luglio 2023, mentre si trovava in vacanza nella Repubblica Dominicana con la moglie.

Il cantante stava pedalando tra le piantagioni di canna da zucchero quando, all’improvviso, la caduta. Fortunatamente i locali lo hanno soccorso: “Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza immediatamente, sono stati eccezionali”, commenta. “Ecco non so dove sono caduto, non mi ricordo il nome del posto, però lo cercherò perché sono stati eccezionali, gentilissimi, molto attenti”.

Jovanotti è stato quindi costretto a sottoporsi a una operazione chirurgica per inserire un chiodo al titanio per la frattura al femore, e una placca per quella alla clavicola. L’artista, costretto momentaneamente a rimanere a Santo Domingo, saluta i fan su TikTok e li aggiorna costantemente su come si sente.

Appena sarò in grado di prendere un volo tornerò in Italia. Dopo un intervento così grosso ci sono dei rischi di trombosi, c’è bisogno di tempo. Bisogna ristabilire la circolazione sanguigna senza rischi. Poi si va avanti. Non so quanto tempo ci vorrà, ci vorrà quello che ci vorrà: io ce la metto tutta, ma torneremo a ballare, ci torniamo a vedere.

Nonostante il suo stato di salute e il brutto incidente, Jovanotti si mostra come sempre positivo e desideroso di tornare nel nostro paese per riprendere a cantare live il prima possibile.