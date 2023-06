Treat Williams, l’attore di Hair ed Everwood, è scomparso all’età di 71 anni in un incidente motociclistico. Nella giornata di ieri, 12 giugno 2023, la stella del cinema si è schiantata contro un suv nel Dorset che, secondo le dichiarazioni del suo agente, Barry McPherson, gli avrebbe tagliato la strada: “Non è stato in grado di evitare una collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto”, hanno riportato le forze dell’ordine, come si legge su People. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Albany Medical Center di New York dove, per via della profondità delle lesioni, è stato dichiarato morto.

“Sono devastato, era un uomo meraviglioso”, ha dichiarato con grande amarezza Barry McPherson che ha voluto ricordare tutto il talento dell’attore e amico, uno dei volti più conosciuti degli Anni ’70. Proprio in quegli anni, Williams si era guadagnato la nomina ai Golden Globe grazie al ruolo ricoperto nella pellicola di Milos Forman del 1979, Hair, in cui interpretava il personaggio di George Berger, il leader di un gruppo hippie:

Aveva così tanto talento, era un grande attore. I cineasti lo adoravano, è stato il cuore di Hollywood dalla fine degli Anni ’70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. Ha avuto una carriera equilibrata.

The writers and directors are why we get famous or why we are good. We actors work hard but we are nothing without them. Here with Milos Forman rehearsing HAIR. Written by Gerry Ragni and Jim Rado with screenplay by Micheal Weller. PAY THE WRITERS! pic.twitter.com/shX8eXEmeJ — Treat Williams (@Rtreatwilliams) June 1, 2023

L’artista, come riportato da DiLei, nel corso della lunga carriera ha lavorato sul set di 70 produzioni cinematografiche, tra cui C’era una volta in America di Sergio Leone e 1941: Allarme a Hollywood di Steven Spielberg. Nei primi Anni 2000, ha debuttato nella sua prima serie televisiva, Everwood, dove ha rivestito i panni di un neurochirurgo di Manhattan, il dottor Andy Brown, interpretato per tutte e quattro le stagioni del teen drama e guadagnandosi la nomination al Sag Award.

Nel piangere l’attore scomparso, proprio in queste ore, numerosi amici e colleghi hanno pubblicato sui social un ricordo in compagnia della stella del cinema, tra cui James Wood con cui Williams ha recitato sul set del film di Sergio Leone del 1984.

Treat and I spent months in Rome filming Once Upon a Time in America. It can be pretty lonely on the road during a long shoot, but his resilient good cheer and sense of humor was a Godsend. I really loved him and am devastated that he’s gone. #RIP #TreatWilliams pic.twitter.com/2FTBNJJ6lW — James Woods (@RealJamesWoods) June 13, 2023