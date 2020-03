Eva Mendes ammette ai suoi fan di aver condiviso una foto ritoccata

Nonostante la sua popolarità, Eva Mendes cerca di tenere un contatto diretto con i suoi follower rispondendo personalmente ai loro messaggi.

L’attrice è sempre molto schietta tanto che negli ultimi giorni ha risposto in modo atipico ad una fan che si complimentava per una foto pubblicitaria della sua linea di abbigliamento. Eva, oltre a ringraziare la follower, ha voluto specificare che lo scatto aveva subito dei ritocchi: “Cerco di postare responsabilmente e cerco di non ritrarre me stessa in un modo che faccia stare male altre donne. Instagram può essere dannoso in questo modo. Come in questa foto, questa è in realtà una foto della campagna ed è stata ritoccata. Quindi voglio che le donne lo sappiano“.

La Mendes ha continuato a parlare a cuore aperto al popolo femminile ammettendo anche di avere quei normali problemi con il cibo che accomunano le donne: “Voglio che le donne sappiano che ci vuole molto per essere così e che faccio fatica con il cibo. Tra le altre cose. Provo tanta gioia nel connettermi con altre donne. Significa molto per me. Anche solo uno scambio veloce. Faccio fatica con i social media ma adoro il costante legame con le donne“.

Con chi invece le chiede di condividere scatti privati della sua famiglia e di suo marito Ryan Gosling, l’attrice è categorica: “Per quanto riguarda Ryan, posterò solo flash back di cose che sono già là fuori (come le foto dei film che abbiamo fatto o roba del genere). Il mio uomo e i miei figli sono privati. È importante per me“.