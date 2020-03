Eva Mendes compie 46 anni: tutti i film della bellissima attrice

Compie oggi 46 anni una delle attrici latine più belle al mondo, stando alle classifiche che si occupano di quantificare il gradimento estetico: stiamo parlando di Eva de la Caridad Méndez, meglio nota come Eva Mendes. Nata in Florida da genitori cubani, è stata allevata dalla madre in quel di Los Angeles.

Apparsa in molti video musicali di artisti come Will Smith, Pet Shop Boys e Aerosmith, durante la sua carriera la Mendes è diventata anche ambasciatrice di brand come Calvin Klein, Cartier, Reebok e Pantene, grazie a una bellezza riconosciuta universalmente.

Celeberrimo una pubblicità mandata in onda nel 2008 per il profumo Obsession di Calvin Klein: lo spot vede la Mendes senza veli per pochissimi frame, ma a quanto pare le movenze dell’attrice, giudicate molto erotiche, suscitarono un tale scandalo da convincere gli organi di censura statunitensi a intervenire.

Il suo esordio cinematografico è avvenuto in un piccolo film horror, per poi sfondare definitivamente grazie al premiato thriller Training Day del 2001, che l’avrebbe fatta notare come attrice. Un successo che la convinse a continuare dopo una serie di ruoli che oggi definisce terribili e sfiducianti.

Eccola allora comparire in una serie di film ad alto potenziale commerciale come 2 Fast 2 Furious, Hitch, C’era una volta in Messico, Ghost Rider e The Spirit. Dopo questa infornata di blockbuster arrivano però parti più soddisfacenti in film d’autore molto drammatici come I padroni della notte, Il cattivo tenente – Ultima chiamata New Orleans, Last Night, Holy Motors e Come un tuono del 2011, film sul cui set avrebbe conosciuto quello che è diventato il suo attuale marito, Ryan Gosling.

I due si sono sposati all’inizio del 2016 con una cerimonia molto riservata: già nel 2014 avevano avuto una prima figlia, Esmeralda Amada e due anni dopo ecco nascere Amada Lee. Proprio all’esordio cinematografico del marito, il poco noto Lost River, si deve l’ultimo exploit cinematografico dell’attrice, che non appare in un film da più oltre 6 anni.