Eyeliner bianco, nuova tendenza per ingrandire gli occhi

Non solo proposte colorate, da scegliere a seconda del tono del proprio iride: in estate spopola anche l’eyeliner bianco, amato da make-up artist e da celebrities, perfetto per sottolineare in modo inusuale lo sguardo e ingrandire gli occhi. Da qualche anno, le tendenze in fatto di trucco occhi l’hanno riscoperto come un indispensabile per rendere lo sguardo luminoso e aperto.

Una linea bianca sulla rima superiore dell’occhio tratteggiata con l’eyeliner bianco e una su quella interna con la matita bianca sono l’ideale nel caso si abbiano occhi particolarmente piccoli. Gli occhi piccoli infatti tendono a sembrare ancora più piccoli quando vengono truccati con matita ed eyeliner scuri e con tratti troppo decisi.

Eyeliner bianco: come applicarlo per ingrandire gli occhi

Margot Robbie è bionda con gli occhi azzurri: il suo sguardo diventa ancora più luminoso con un tratto di eyeliner bianco spesso e ben visibile che sottolinea il suo iride chiaro, reso più profondo dal tratto sfumato color taupe sulla rima inferiore degli occhi. Labbra nude e blush rosato per un effetto bonne mine.

Cat-eye bianco per Rihanna, che ha evidenziato i suoi occhi verdi con una linea sottile nera e un’inattesa coda spessa e bianca. Generoso mascara e anche per lei labbra nude.

È una linea sottile su tutta la palpebra superiore, invece, ad accentuare gli occhi verdi di Bella Hadid: basta far scorrere con delicatezza l’eyeliner alla base delle ciglia con un tratto intenso e precisissimo. La modella ha optato per un gloss aranciato sulle labbra e un blush pesca.

Eyeliner bianco, i migliori 5

Diorshow On Stage Liner

Eyeliner con punta in feltro ultra-flessibile che combina la semplicità di un pennarello alla flessibilità di un pennello. La punta sottile libera il gesto e accompagna il tratto alla perfezione.

Prezzo consigliato: 34 euro Acquista ora

Cake Pencil di KVD Vegan Beauty

Eyeliner super cremoso, con un colore ricco e una lunga tenuta tutto racchiuso in una eyeliner vegano facile da usare. È ispirato all’originale “cake eyeliner”, un must-have per i make up artist, con pigmenti intensi e prestazioni elevate.

Prezzo consigliato: 21 euro Acquista ora

Microliner Ink Eyeliner bianco di Shiseido

La formula si trasforma da solida a liquida al contatto con la pelle, creando una pellicola flessibile e waterproof che dura fino a 24 ore. Punta ultra-sottile che garantisce una notevole precisione.

Prezzo consigliato: 26 euro Acquista ora

Urban Decay Heavy Metal Glitter Liner eyeliner

Ricco di glitter, con un pennellino di precisione per una semplicissima applicazione, crea linee accurate, mentre il lato del pennello può essere usato per l’applicazione su tutta la palpebra.

Prezzo consigliato: 20 euro Acquista ora

Fineliner Ultra-skinny di Marc Jacobs

L’innovativa formula in gel consente di ottenere un’applicazione precisa e ben definita che dura per l’intera giornata. Il prodotto va steso lunga la linea ciliare o nella rima interna dell’occhio, per uno sguardo intenso e profondo.

Prezzo consigliato: 22 euro Acquista ora