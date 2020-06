Come truccarsi gli occhi: colori, prodotti e tip per il make-up estivo

Occhi in primo piano nel make-up estivo del 2020: complice l’uso obbligatorio della mascherina in mezzo a più persone, a causa del Covid-19, lo sguardo diventa il grande protagonista di stagione. Ecco i tip della redazione per truccare gli occhi, quali colori sono i più gettonati e quali sono i nuovi prodotti creati dalle nostre case cosmetiche preferite.

Color Games è l’edizione limitata della palette 5 Couleurs di Dior, che propone delle tonalità radiose e baciate dal sole e combinazioni di ombretti adrenalici e divertenti. Sfumature fresche che possono essere applicate con effetto smokey oppure singolarmente. Due le palette disponibili. Dive accosta una coppia di freschissimi blu a vivaci sfumature che spaziano dal pesca al prugna. Sprint propone una selezione di tonalità marroni e aranciate accanto al rosa.

Ombre Première de Chanel è il nuovo ombretto dalla consistenza in crema-polvere facile da indossare e da applicare, sulla cui superficie è inciso il decoro di un bottone vintage CHANEL. Una volta sfumato, fa scintillare lo sguardo con un effetto metallizzato delicato o intenso. Disponibile in due tonalità: Grandeur, un oro antico effetto metallizzato, e Pourpre Brun, un color terra ravvivato da un porpora dal riflesso ametista.

The Glam Liner di Dolce&Gabbana è il nuovo eyeliner liquido creato in una palette di tonalità ricche e luminose. Resistente all’acqua permette di ricreare facilmente un look fascinoso e ricercato, ma adatto a qualunque occasione. Disponibile in 8 nuance.

Powerchrome Loose Eye Pigment di Nars è un ombretto altamente pigmentato dal finish metallico e brillante per un look ad alto impatto. Grazie alla sua formula unica, dalla texture quasi cremosa, si applica sulla palpebra con facilità per un colore intenso in un solo gesto. Disponibile in 8 nuance.

