Fame emotiva: come bloccarla?

Il cibo, lo sappiamo, può farci stare meglio, una fetta di torta può migliorare una giornata no, per esempio, ma quando la fame emotiva prende troppo spesso il sopravvento e mette a rischio la salute e la dieta, come bloccarla?

La fame nervosa, infatti, si distingue da quella fisica perché ci fa ricorrere al cibo quando l’organismo non ha davvero bisogno di energie, e quindi di calorie. La fame emotiva arriva soprattutto quando ci si sente molto tristi o stressati e ci si rifugia nel “comfort food” per consolarsi, invece che cercare di risolverne la causa alla radice.

Cos’è la fame emotiva

Un’attrazione ricorrente e inconscia verso il cibo soddisfa un vuoto emotivo o distrae da ciò che disturba o fa star male. A provocare la fame nervosa sono emozioni che vanno dallo stress alla tristezza, dalla frustrazione all’ansia Ma può essere anche collegata a momenti felici. Basti pensare a come si celebrino grandi traguardi e occasioni speciali con pranzi e cene. I piatti preferiti possono definire un momento di orgoglio o gioia.

Allora, non va bene mangiare una pizza dopo una giornata dura in ufficio o pranzare fuori per festeggiare una promozione? Non sono certo queste le situazioni di cui è necessario preoccuparsi. La fame emotiva diventa un problema quando si trasforma in una cattiva abitudine che intacca l’equilibrio di mente e corpo.

Se incontrollata e ripetuta, la fame nervosa porta non solo a aumento di peso, diabete, colesterolo alto, ma anche a sintomi di ansia o depressione. Inoltre, non permettendo di vedere e affrontare il problema di fondo che la scatena, non fa che peggiorarlo.

8 consigli per bloccare la fame nervosa

Ecco alcuni consigli da seguire per combattere e superare la fame nervosa. Nei casi più gravi, comunque, meglio rivolgersi a un professionista, come un nutrizionista ma anche uno psicologo.