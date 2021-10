Dwayne Johnson e Jason Statham tornano a vestire i panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw in Fast & Furious – Hobbs & Shaw (qui il trailer ufficiale) spin-off della saga di Fast & Furious uscito nel 2019. Il film, diretto da David Leitch, è uscito nelle sale nel 2019, e va in onda in prima tv su Canale 5 il 21 ottobre. Si tratta di una pellicola stand-alone, che non segue la storia dei precedenti otto capitoli, nonostante abbia gli stessi personaggi.

Hobbs (Dwayne Johnson) è un veterano del dipartimento di polizia del Diplomatic Security Service, mentre Shaw (Jason Statham) è un fuorilegge nonché ex agente dell’esercito inglese. I due personaggi si sono scontrati per la prima volta nel settimo film della saga, uscito nel 2017, e da allora non hanno smesso di provocarsi a vicenda. Entrambi, però, sono a conoscenza di una pericolosa minaccia: Brixton (Idris Elba) è in possesso di un virus, chiamato “fiocco di neve”, in grado di alterare irrimediabilmente l’intero genere umano.

Brixton è un agente dell’Eteon, un’organizzazione terrorista, e possiede un impianto cibernetico che gli permette di eseguire azioni al di sopra delle possibilità di un essere umano. Per questo riesce ad avere la meglio su Hattie, la sorella di Shaw (Vanessa Kirby), una brillante agente dell’MI6, i Servizi Segreti inglesi: le viene iniettato il virus, facendola diventare portatrice dormiente e facendola apparire, agli occhi dei colleghi, come una traditrice.

Per impedire che i criminali diffondano il pericoloso virus in tutto il mondo, Hobbs e Shaw sono chiamati dalla CIA a intervenire in prima persona: nonostante siano nemici, i due mettono da parte le proprie divergenze e uniscono le forze per fermare la minaccia. La vicenda è ambientata due anni dopo Fast & Furious 8, ed è scritta da Chris Morgan, lo storico autore della saga. Grande assente di questo film è Vin Diesel, che pare abbia avuto diversi battibecchi con Dwayne Johnson: litigi che hanno messo fine alla collaborazione tra i due attori nella serie.