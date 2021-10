Domenica 17 ottobre arriva su Italia 1 Skyscraper, film d’azione del 2018 con protagonista Dwayne Johnson, alias The Rock (qui il trailer ufficiale). La pellicola è diretta da Rawson Marshall Thurber, che aveva già lavorato con l’attore in Una spia e mezzo, e ha come modelli di riferimento due dei più famosi film dello stesso genere, Die Hard – Trappola di cristallo con Bruce Willis e Inferno di cristallo con Steve McQueen e Paul Newman.

Il protagonista della storia è Will Sawyer (Dwayne Johnson), ex agente dell’FBI costretto a lasciare il suo lavoro dopo un’esplosione a causa della quale ha perso una gamba. Dopo l’incidente decide quindi di trasferirsi a Hong Kong con la moglie Sarah (Neve Campbell) e i figli Henry (Noah Cottrell) e Georgia (McKenna Roberts): la famiglia vive nel grattacielo più alto del mondo, chiamato The Pearl.

Will, insieme al suo amico Ben (Pablo Schreiber) inizia a lavorare per Zhao Long Ji (Chin Han), un miliardario cinese che gli affida il controllo della sicurezza dell’intero grattacielo: per questo compito ha a disposizione un tablet, tramite il quale può avere accesso a tutti i sistemi di sicurezza. Un giorno, però, l’edificio viene attaccato da un gruppo di terroristi dell’est Europa, guidati da Kores Botha (Roland Møller), che danno alle fiamme l’intero complesso residenziale.

L’ex agente decide quindi di intervenire per mettere in salvo la sua famiglia, rimasta intrappolata ai piani alti. Nel frattempo, inizia a dubitare della fedeltà di Ben, il quale si sacrifica per il bene dell’amico. Una volta che Sarah e i figli sono al sicuro, Will deve fare di tutto per difendersi dagli attacchi dei terroristi, che hanno l’obiettivo di rubare il prezioso tablet, il quale custodisce migliaia di informazioni.