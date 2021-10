The Batman, arriva il trailer del nuovo film con Robert Pattinson

Cresce l’attesa per The Batman, il nuovo film che vede protagonista Robert Pattinson per la prima volta nei panni del Cavaliere Oscuro. In uscita nelle sale nel marzo 2022, la pellicola è diretta da Matt Reeves (già regista, per esempio, del secondo e terzo capitolo de Il Pianeta delle Scimmie). Il 17 ottobre è finalmente stato rilasciato il primo trailer del film, presentato al DC Fandome di Los Angeles e pubblicato dalla Warner Bros.

Nel video si vedono le prime immagini di Pattinson nel suo nuovo e inedito ruolo, in una pellicola che non è in alcun modo connessa con i numerosi precedenti capitoli dedicati a Bruce Wayne e al suo alter-ego. La trama non è ancora stata del tutto svelata, ma pare che il film voglia raccontare l’inizio della carriera del miliardario in veste di supereroe, in un momento in cui rischia di commettere gravi errori e, perciò, deve perfezionare le sue tecniche per diventare un perfetto giustiziere mascherato.

Il trailer mostra una Gotham City immersa nel buio, con un’atmosfera decisamente cupa. “Quella luce nel cielo non è solo un richiamo, è un avvertimento“, dice il Cavaliere Oscuro, facendo riferimento al suo simbolo proiettato nel cielo nero. Nonostante non si conoscano ancora i dettagli, nel video appaiono altri storici personaggi dei film di Batman: il maggiordomo Alfred, interpretato da Andy Serkis, Catwoman, che ha il volto di Zoe Kravitz, l’Enigmista (Paul Dano), Pinguino (Pinguino di Colin Farrell), il commissario James Godron (Jeffrey Wright), il procuratore distrettuale Gil Colson (Peter Sarsgaar), il gangster Carmine Falcone, interpretato da John Turturro.

Per The Batman è stato scelto, come emerge chiaramente dal trailer, un taglio decisamente serio e drammatico, e non mancherà una certa dose di azione, ma anche di violenza. Quel che è certo è che gli appassionati di supereroi non stanno più nella pelle per vedere il nuovo film e, soprattutto, per capire se Robert Pattinson possa essere un Batman all’altezza di quelli di Michael Keaton, Joel Schumacher, George Clooney, Christian Bale o Ben Affleck.