Ha destato stupore, in molti telespettatori di Mattino 5, vedere Federica Panicucci condurre la trasmissione del 3 marzo indossando una mascherina FFP2 rosa. Il dispositivo di protezione, infatti, non viene indossato negli studi televisivi dai conduttori, che sono tutti muniti di green pass e sottoposti a regolari tamponi.

Da quando, però, c’è stato un allentamento delle misure restrittive, possibile grazie alla diminuzione dei contagi, una persona vaccinata che entri in contatto con un positivo, non è più costretta all’isolamento domiciliare. Ed è proprio questa la ragione, come ha spiegato Panicucci stessa all’inizio della trasmissione, per cui la conduttrice ha indossato la mascherina.

È entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19, ma, come ha precisato, è finora risultata negativa al coronavirus. Ha, quindi, rassicurato i suoi telespettatori sul fatto che stia bene, ma ha voluto precisare che la mascherina resta comunque essenziale e che la normativa vigente prevede che lei la indossi durante la trasmissione.

Può così continuare a condurre e contemporaneamente a proteggere tutto lo staff intorno a lei e anche a schermare se stessa in un momento in cui potrebbe avere il sistema immunitario indebolito da una possibile positività in corso di manifestazione. Panicucci ha sostanzialmente così riassunto la situazione: “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”.

La conduttrice si è quindi rallegrata di poter presenziare in studio, non dovendo così ricorrere alla conduzione da remoto. Una soluzione che, invece, hanno dovuto adottare, ad esempio, Serena Bortone, volto Rai di Oggi è un altro giorno, e ad Alberto Matano de La Vita in diretta.