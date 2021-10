Sabato 2 ottobre torna il consueto appuntamento con Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5. Anche per l’edizione 2021 sono stati confermati i giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, con Sabrina Ferilli come rappresentane della giuria popolare. Per il terso anno consecutivo i padroni di casa sono Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Quest’ultimo, prima di debuttare in televisione, è stato un campione di rugby (come si può immaginare dalla stazza).

Nato in Argentina da genitori emigrati dall’Italia, Martin inizia a giocare a rugby molto giovane, e a soli vent’anni si trasferisce nel nostro Paese per il suo primo ingaggio da professionista, nel ruolo di pilone. Da lì a poco il suo talento inizia ad emergere, e nel 2002 viene convocato nella nazionale italiana, dove rimarrà per ben 14 anni. Con la maglia azzurra ha infatti disputato dieci edizioni del Sei Nazioni, il più importante torneo internazionale di rugby, diventando il terzo giocatore a raggiungere le 100 presenze in nazionale.

Anche a livello di club Castro (come tutti lo chiamano) si è fatto notare. Nel 2004 ottiene con la squadra di Calvisano il titolo di campione d’Italia. Si trasferisce poi in Inghilterra per giocare a Leicester, dove vince ben quattro scudetti. Grazie alla brillante carriera nel campionato inglese, nel 2013 viene inserito nella Rugby Hall of Fame: è il primo rugbista italiano a riuscirci. Nel 2016, a 35 anni, annuncia il suo ritiro, e per lui inizia una nuova vita in televisione.

Proprio in quell’anno inizia a condurre Il più forte, su DMAX, proprio al fianco del collega di Tu Sì Que Vales Alessio Sakara. L’anno successivo partecipa a Ballando con le Stelle, per poi approdare al talent di Canale 5. Nel 2019 ha preso parte anche a Amici Celebrities, in veste di ballerino, ma è stato eliminato alla prima puntata.