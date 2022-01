Federica Pellegrini accoglie il 2022 con un costume oro (da Divina)

Federica Pellegrini ha iniziato il 2022 con un tuffo in mare a Sabaudia che sa di positività (e di stile). La Divina, infatti, ha postato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono mentre, con indosso un costume intero color oro si fa un bagno in mare, circondata dai suoi amati cani e (probabilmente, visto che in foto non compare) insieme al suo compagno nonché futuro marito Matteo Giunta.

“31/12/21 … il bagno ci sta…(e anche i miei urletti insopportabili)”, ha scritto Federica Pellegrini a corredo del post, che in poco tempo ha fatto incetta di like superando i 140mila mi piace. E ricevendo tantissimi commenti divertiti degli utenti di Instagram, da chi le scrive: “E fattele due bracciate Fede“, a chi si preoccupa per il freddo: “Ti prego dimmi che sei in qualche spiaggia tropicale e che la temperatura dell’acqua arriva a 30 gradi“.

Nelle foto e nel breve video vediamo Federica Pellegrini sfoggiare un costume intero oro con dettagli ricamati sul seno, dove la profonda scollatura mette in evidenza le forme della nuotatrice. Il costume, infatti, è aperto fino alla vita, dove a far risaltare i fianchi ci pensa una fascia ricamata che riprende il motivo dell’ampio scollo. Piccoli dettagli luminosi che rendono questo costume un vero e proprio indumento da Divina (e di buon auspicio per il nuovo anno).

Del resto, nell’ultimo periodo i cambiamenti nella vita dell’atleta sono stati tanti: il ritiro dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020, la decisione di continuare la sua carriera nello sport diventando un membro del Comitato Olimpico Internazionale. E poi l’amore, quello finalmente vissuto alla luce del sole con il suo ex allenatore Matteo Giunta che le ha già fatto la proposta di matrimonio. Insomma, il 2021 è stato un anno ricco di novità per Federica Pellegrini e il modo migliore per salutarlo è stato senz’altro con un tuffo in mare.