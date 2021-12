Federica Pellegrini e Matteo Giunta, una delle coppie più amate del mondo dello sport, sono prossimi a celebrare la loro unione anche nella vita reale. Dopo una relazione che dura da circa tre anni, tempo fa l’allenatore si è deciso a fare la proposta alla sua nuotatrice e ha ricevuto in cambio un bel sì.

“Sono un ragazzo fortunato… (ha detto sì)” aveva scritto su Instagram, condividendo una foto di loro due sul suo profilo, per condividere con i propri follower la lieta notizia.

In attesa del grande giorno, Pellegrini e Giunta, più innamorati che mai, durante un’intervista alla rivista Oggi hanno svelato qualche aneddoto su come è cominciata la loro storia d’amore. Lui ha svelato che fu Pellegrini a fare il primo passo, ricevendo inizialmente un suo rifiuto.

“Per un po’ me la sono tirata, poi non ho resistito”, ha svelato Giunta. A quanto pare, però, dopo un primo momento di titubanze l’amore fra loro è cresciuto sempre di più. La nuotatrice è riuscita ad entrare nel suo cuore e anche in quello dei futuri suoceri.

Sono stati proprio i genitori di lui a rivelare, durante un’intervista, il loro affetto nei confronti di Pellegrini. “Lui è troppo riservato. Federica è eccezionale”, hanno affermato scherzosamente a proposito del figlio e della futura nuora.

Ma anche Giunta ha dovuto fare buona impressione su qualcuno, in particolare sui 4 bulldog francesi della fidanzata. I cani della nuotatrice sono una presenza un po’ ingombrante, a tal punto che a volte diminuiscono la frequenza dei rapporti fra i due innamorati, come ha confessato la coppia a proposito dei cuccioli.

A quanto pare, però, in luna di miele ci andranno tutti insieme, “Magari in un camper”, ha raccontato ridendo Giunta, alludendo alla passione di Pellegrini per tutto ciò che è Gipsy.