Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono più uniti che mai. La nuotatrice ed il suo ex allenatore hanno rivelato da poco di avere una relazione (che però va avanti da tempo, nonostante siano stati attenti a non renderla pubblica) e ora sembrano pronti a mettere su famiglia. La coppia è molto riservata e gelosa della propria privacy, ma questa volta, Matteo e Federica hanno deciso di aprirsi con i propri follower raccontando qualcosina in più sulla loro storia d’amore.

Sul profilo Instagram di Federica Pellegrini, infatti, è stato pubblicato un video con un simpatico botta e risposta di coppia, in cui i due svelano dei particolari sulla loro relazione finora sconosciuti ai più, come chi ha fatto il primo passo o chi ha dato il primo bacio. Del resto, da quando Matteo ha chiesto ufficialmente la mano della sua fidanzata (che naturalmente ha detto sì), la loro relazione è definitivamente uscita alla luce del sole (e dei paparazzi, che li hanno fotografati in atteggiamenti intimi durante un viaggio a Venezia).

Nel video Federica e Matteo hanno gli occhi bendati – per non vedere le risposte dell’altro – e rispondono contemporaneamente e a gesti alle domande di una vocina fuori campo, che chiede curiosità mirate a scoprire come è nata e come si è evoluta la loro relazione. “Chi si è interessato per primo?”, chiede la voce. Ed entrambi sono d’accordo: è stata Federica. “Chi ha fatto il primo passo?”. Sempre Federica. “Chi ha dato il primo bacio?”. Questa volta Matteo, che secondo quanto emerso dal confronto sarebbe anche il più sensibile, il più forte, il più divertente, il più socievole e il più gentile. Federica, però, lo batte in testardaggine. Con pochi gesti, insomma, i due hanno dimostrato tutta la complicità e l’intesa che li caratterizza.