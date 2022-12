Federica Pellegrini mostra il "lato B" in luna di miele: "Mio marito ha preferenze"

A distanza di qualche mese dalle loro nozze, celebrate il 27 agosto 2022 a Venezia, Federica Pellegrini e Matteo Giunta si stanno godendo come da programma la loro luna di miele. La meta scelta, dove hanno intenzione di restare per una settimana (lui ha impegni di lavoro che non possono essere rinviati), sono le Maldive, nonostante in un primo momento sembrava fossero intenzionati a puntare sugli Stati Uniti.

Almeno per ora, però, la coppia non sembra avere ancora trovato il proprio nido d’amore, come ha rivelato la mamma della “Divina”, Cinzia: “Sono ancora in cerca di una casa nuova, sempre qui a Verona, ma con un bel giardino” – ha detto al settimanale Oggi.

Solo con il tempo, invece, scopriremo se Federica Pellegrini riuscirà ad approfittare di questo periodo per realizzare un sogno che ha nel cuore: “I figli arriveranno, li desideriamo – aveva detto qualche mese fa -. Non vedo l’ora di diventare mamma. Magari in luna di miele”.

I due si stanno certamente divertendo e non possono che approfittare di un luogo come questo per riposare, ma anche per godere delle acque paradisiache dell’Oceano Indiano vista anche la loro passione in comune (Giunta era l’allenatore di Federica). E, ovviamente, non mancano di condividere sui social alcuni dei loro momenti più belli. In uno di questi, però, è evidente come il neo marito abbia fatto una piccola gaffe.

Giunta, infatti, ne ha approfittato per riprendere l’ex nuotatrice mentre era intenta a fare un’immersione, ma ha finito per mostrare il “lato B” di lei piuttosto che le bellezze marine dei posto. Lei ci ha comunque scherzato su: “La natura ti sorprende sempre…(scusate il mio lato B in primo piano ma mio marito ha delle evidenti preferenze)” – sono state le sue parole. Anche i follower hanno comunque gradito: “Buongustaio tuo marito”, “Fa sempre parte della natura”, sono solo alcuni dei commenti arrivati.