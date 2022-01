Quello che si è appena concluso è stato senza dubbio un anno molto importante per Federica Pellegrini, sia dal punto di vista privato che lavorativo. Dopo il trionfo a Tokyo 2020 (e l’addio al nuoto), la campionessa italiana – prima olimpionica azzurra del nuoto – si sta concedendo tempo e spazio per vivere anche pubblicamente la sua storia d’amore con Matteo Giunta, suo ex allenatore, che le ha già fatto una proposta di matrimonio.

Ed ora la sua carriera e la sua vita privata verranno raccontante in un docufilm, Underwater, disponibile in tutti i cinema italiani il 10, l’11 e il 12 febbraio 2022; un appuntamento imperdibile per tutti i fan della Divina. Federica Pellgrini, poi, è anche molto attiva sui social, dove ama condividere con i suoi follower – soprattutto su Instagram – momenti di vita quotidiana.

E tra i tanti scatti in piscina, fanno capolino anche molte foto di look casual chic o eleganti: dai completi giacca e pantalone a mini dress sensuali, fino agli immancabili jeans. Perciò ecco i look più belli della campionessa italiana di nuoto.

Mentre immortala il tramonto Federica Pellegrini ci mostra un outfit casual molto facile da imitare (e che la contraddistingue molto). Per una passeggiata al mare con Matteo Giunta e con i suoi cani, l’atleta ha sfoggiato un maxi maglione bianco a collo alto e dei jeans a stampe semplicemente meravigliosi. Leggermente a zampa e con le frange, presentano delle stelle di varia dimensione che abbracciano tutta la gamba. A completare il look un paio di stivaletti neri alla caviglia.

Per un incontro a La Gazzetta dello Sport, Federica Pellegrini ha sfoggiato un look molto chic. Un maxi cappotto nero con cappuccio e stretto in vita e un paio di stivali neri in tinta alti fino al ginocchio. Il tocco in più? I guanti di pelle nera: semplicemente divini!

Per celebrare al meglio l’anno nuovo, invece, la nuotatrice ha scelto un mini dress aderente con strass brillanti applicati su tutto il tessuto. Si tratta di un abito molto semplice, con le maniche ampie e trasparenti, che presenta uno scollo a V e mette in risalto il seno. Ai piedi, per completare il look, un paio di décolleté nere a punta.

Federica Pellegrini ama indossare molto i tailleur, soprattutto per eventi istituzionali o importanti. Ma gioca molto con i dettagli. Al classico completo in tinta unita lei preferisce stampe o trame particolari. È il caso di questo completo giacca e pantalone nei toni del grigio e con motivo tartan. Sotto spunta una camicetta bianca con un colletto impreziosito da dettagli in acciaio. Semplicemente unica!