Prima la vittoria con gli azzurri e ora il matrimonio: estate movimentata per Federico Bernardeschi che il 13 luglio sposa la fidanzata storica, Veronica Ciardi. I due hanno una bimba, Deva, nata nel 2019. Nel 2016, su una spiaggia di Formentera, scocca la scintilla: per lui è amore a prima vista, ma dopo qualche anno di relazione avviene la rottura che sembra sancire la fine della storia. Poi il ritorno di fiamma e la nascita della loro figlia.

Per celebrare il matrimonio la coppia ha scelto il Duomo di Carrara. Al termine della messa, i novelli sposi usciranno per ricevere l’applauso e le congratulazioni di amici e parenti accompagnati dalle note di Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi. A celebrare il rito sarà don Luigi, parroco della chiesa del Carmine, tifoso della Juventus e amico della coppia. Dopo il rito religioso nella città toscana, il ricevimento si terrà probabilmente nello stabilimento balneare “Il Principe di Fossa Maestra” che Bernardeschi ha comprato qualche tempo fa. Tra gli invitati, forse, anche qualche compagno della Nazionale, anche se la chiusura dell’Europeo così a ridosso della data del matrimonio impedisce a molti di essere presenti.

Nata a Roma, Veronica è diventata famosa dopo aver preso parte alla decima edizione del Grande Fratello. In televisione aveva partecipato anche a Miss Italia. Dopo il successo al Gf è stata spesso ospite del programma Pomeriggio 5 e ha recitato in alcuni film, tra cui I soliti idioti, Una cella in due e Operazione vacanze. Poi capisce che la realtà televisiva non fa per lei e decide di tirarsene fuori. Rende privati i suoi account e preferisce allontanarsi dai riflettori. Sulla rottura con il centrocampista juventino aveva scritto in un post su Instagram: “La nostra storia è finita in modo sereno e condiviso. Non verrà fatto del gossip e non si speculerà. Ci lasciamo nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell’amore. Ci saremo sempre l’uno per l’altro. È un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle”.