Federico Fashion Style in ospedale per un intervento chirurgico

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è stato assente per un po’ dai social. Il comportamento inusuale ha insospettito i fan, abituati alla presenza quasi giornaliera del parrucchiere dei vip su Instagram e TikTok. A chiarire il giallo della sua “scomparsa” è stato lo stesso hairstylist che ha pubblicato una foto che lo ritrae in un letto d’ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico. L’uomo ha voluto tranquillizzare i follower sulle sue condizioni di salute. Dopo aver affermato di stare bene, Lauri ha speso qualche parola sull’operazione.

L’intervento subito da Federico Fashion Style è stata un’addominoplastica necessaria per ridurre la pelle in eccesso lasciata da una dieta affrontata durante l’età adolescenziale. Questo inestetismo non gli ha mai permesso di sentirsi a proprio agio con il suo corpo e lo ha costretto a indossare per molti anni fasce contenitive e pantaloni a vita alta. La paura di esporsi, il disagio e la poca autostima lo hanno accompagnato a lungo finché non ha trovato il coraggio di affrontare questo intervento di chirurgia estetica che gli ha permesso di coronare un sogno che accarezzava da sempre.

Federico Lauri ha affermato di aver tentato per ben 15 anni di risolvere il problema in un altro modo ma i suoi sforzi non lo hanno portato a nulla. Diete, personal trainer e integratori non hanno mai eliminato tutta quelle pelle in eccesso e con il tempo l’hair stylist si è reso conto di non poter più rimandare l’intervento. Incoraggiato anche dalla compagna Letizia Porcu, ha deciso di affrontare questo percorso. Adesso afferma di essere finalmente felice e di voler condividere questo stato d’animo con i suoi fan.