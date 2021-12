Federico Fashion Style (alias Federico Lauri) è diventato famoso per essere il parrucchiere delle star e grazie al suo programma su Real Time Il Salone delle Meraviglie. Ma recentemente si è fatto notare anche per il suo talento di ballerino in qualità di concorrente di Ballando con le Stelle, dove ha raggiunto la finale. Nel corso dello show si è fatto conoscere per come è realmente, uscendo da un personaggio che molti reputano costruito. E a parlare di lui è stata anche Letizia Porcu, la compagna dell’hairstylist, in un’intervista a Novella 2000.

“Io ho tifato per Federico settimana dopo settimana, e sono contenta che sia arrivato fino alla fine, perché so quanto si è impegnato. Ha fatto davvero un bel percorso, sia come ballerino che a livello caratteriale. Poi rimane sempre un personaggio che divide: o lo ami o lo odi”, ha dichiarato. I due sono fidanzati da molti anni, e sono legati anche a livello professionale: la ragazza, infatti, ha sempre lavorato nel salone di Anzio del compagno, nonostante nel 2021 abbia deciso di fondare un proprio brand di abbigliamento.

Ma a far parlare di loro è soprattutto la piccola Sophie, la loro bambina nata nel 2017. Una bambina tanto desiderata da entrambi i genitori, che hanno dovuto fare ricorso all’inseminazione artificiale. Un percorso difficile e complicato, che gli haters hanno però strumentalizzato, sostenendo che sia stato scelto per nascondere la presunta omosessualità di Federico. E la compagna si è sfogata:

“Possono dire quello che vogliono. L’inseminazione è stata strumentalizzata, e questo mi ha infastidito. Non lo nego, è stata considerata la conseguenza di voci che si rincorrono, o la risposta che qualcuno avrebbe voluto a una domanda che però non ha motivo di essere fatta. La verità la sappiamo solo noi. Tante donne vivono questo percorso come un incubo, perché non sanno quando raggiungeranno il proprio obiettivo e soprattutto se lo raggiungeranno. Io ho rischiato la vita in quel momento. E la vita me l’ha salvata Federico”.

Così Letizia Porcu ha voluto mettere a tacere quelle che per lei sono soltanto cattiverie e insulti da leoni da tastiera, ma che toccano nel profondo lei e Federico.