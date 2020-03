Adele: una storia con Harry Styles? Le dichiarazioni del cantante

Intervistato dal guru della radio Howard Stern, Harry Styles ha discusso alcuni dettagli della sua vita sentimentale, e in particolar modo le voci che lo vorrebbero impegnato, o comunque sentimentalmente legato, con la cantante Adele.

A dare consistenza a queste illazioni sono state alcune fotografie scattate all’inizio di gennaio ai Caraibi, quando la coppia, lui 26enne, lei 31 anni, venne vista insieme su una spiaggia cristallina.

In quel contesto Adele sfoggiò anche il nuovo e atletico fisico conquistato dopo aver perso circa 20 kg a seguito di una dieta stretta. A quei tempi inoltre i due erano entrambi single, per cui i giornali di gossip ipotizzarono immediatamente un legame di qualche tipo.

L’ex One Direction, diventato anche attore cinematografico (l’abbiamo visto nel film bellico Dunkirk), ha purtroppo negato quelle che si sono rivelate illazioni: “Credo di poter dire che si tratti semplicemente di due musicisti che si divertivano insieme. A volte si frequentano, a volte registrano insieme“.

A questo punto per i fan di entrambi i cantanti rimane se non altro la speranza di vederli collaborare per una canzone o addirittura per un album: è infatti noto ai più che Harry ha iniziato a registrare il suo nuovo lavoro in studio.

Parlando della sua vita privata, Styles ha svelato come non sia semplice per lui godersi un normale rapporto sentimentale: “È sempre una questione di equilibrio, perché vuoi uscire normalmente ma devi anche proteggerlo in modo che sia normale. Vuoi spendere una certa quantità di tempo per conoscere l’altro prima di affrontare tutto quello che c’è di extra in un rapporto“.

In ogni caso, per quanto al momento non sia intenzionato a iscriversi ad app di appuntamenti, il cantante di Sign of the Times ha rivelato di essere tutt’altro che contrario all’idea di sposarsi: “È qualcosa che vorrei davvero fare, di sicuro“.