Chiara Ferragni e Fedez continuano le loro vacanze a Ibiza insieme ai loro figli Leone e Vittoria e non mancano di condividere scatti e video sui social. Alcuni post sono certamente più divertenti, come quelli che hanno per protagonisti i bambini, mentre altri sono più romantici e permettono ai follower di capire come la complicità tra i due coniugi sia ancora fortissima.

Uno dei loro ultimi aggiornamenti su Instagram, però, non è piaciuto per niente alla maggior parte degli utenti che seguono i Ferragnez. Qui, infatti, vediamo la coppia seduta su una roccia a picco nel vuoto con alle loro spalle la luce tipica del tramonto. L’atmosfera scelta è certamente suggestiva, ma molti hanno trovato davvero di cattivo gusto questa scelta.

Solo poche ore prima, infatti, sabato 30 agosto 2022, è morto un trentenne veneto, Andrea Mazzetto, precipitato in un dirupo mentre si trovava insieme sulla fidanzata. Il giovane si era sporto troppo e ha perso l’equilibrio nel tentativo di recuperare il cellulare che gli era sfuggito dalle mani. L’episodio, avvenuto sull’altopiano di Asiago (Vicenza), ha inevitabilmente fatto riflettere proprio per il motivo che l’ha portato a correre questo rischio.

Le critiche da parte di molti dei loro follower sono state davvero forti, ben sapendo che il comportamento di una coppia come quella composta da Chiara Ferragni e Fedez possa influenzare giovanissimi e non solo.

“Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapere che avete un grandissimo potere di ipnosi su tanti adolescenti. Io credo che non è stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti ragazzi vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro”, ha scritto un utente. “Eviterei questi post dopo che un ragazzo è morto per un selfie su un posto pericoloso. Per favore evitiamo che qualcuno emuli e ci rimetta la vita”, è stato invece il commento di un altro.

Almeno per ora nessuno dei due ha preso posizione, ma non è escluso possano farlo presto.